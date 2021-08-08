، "ابن سمار" يثمّن قرار صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفين بكورونا بـ"الصحة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: لفتة مباركة لم نشاهدها بدول العالم أجمع وتدل على إنسانية المملكة

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن سمار، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في البدء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب فيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي سعوديين أو غير سعوديين، ممن قدّموا أرواحهم في مواجهة هذه الجائحة؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

وقال "ابن سمار": "لفتة مُباركة مِن القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وخطوة موفقة، وفضل وخير كبير، وعطاء مديد، وتصرّف نبيل، دأبت عليه المملكة؛ للمحافظة على واجباتها الإنسانية نحو القطاع الصحي وذوي أُسر المتوفين جراء كورونا، والاهتمام بهم، سواءً سعوديين أو غير سعوديين.

وتابع: لا نجد ذلك في مختلف دول العالم بأسره إلا في المملكة، وهذا يجعلنا نفخر بقيادتنا الرشيدة -حفظها الله- على ما توليه من اهتمام وتقدير للمواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة، وهذا شيء غير مُستغرب وموقف أصيل وكريم وشهم، ونسأل الله تعإلى أن يحفظ المملكة قيادتاً وشعباً، وأن يُديم علينا نعمه وخيرات".