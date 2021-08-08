، الوطنية للإسكان "NHC" تُطلق مشروع "أصالة الجوان" في ضاحية الجوان بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - يوفر 600 وحدة تحت الإنشاء من نوع فيلا وتاون هاوس بمساحات وتصاميم متنوعة

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، اليوم، مشروع "أصالة الجوان" في ضاحية الجوّان بالرياض -إحدى الضواحي السكنية الكبرى التابعة لبرنامج سكني- ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية الواقع بالضاحية شمال مدينة الرياض، وتنفذ "الوطنية للإسكان" المشروع كمطور رئيس بالتعاون مع مطورين فرعيين من القطاع الخاص.

ويوفر "أصالة الجوان" 600 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع فيلا وتاون هاوس بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر، ويمكن للأسر السعودية الراغبة في معاينة الوحدات زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، كما يمكن حجز الوحدات إلكترونياً من خلال موقع وتطبيق "سكني" على الرابط https://sakani.housing.sa/project/546988.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد صالح البطي، أن الشركة ملتزمة بدورها الريادي كذراع استثماري لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في التطوير العقاري وقطاع الإسكان، وتنفيذ وإطلاق العديد من المشروعات على مستوى المملكة لتوفير المشروعات المستقبلية والوحدات السكنية بما يساعد الأسر على التملّك والاستفادة من برنامج "سكني" من خلال تطوير أحياء سكنية نموذجية توفر جودة الحياة، ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنية التحتية والتشييد والبناء.

وأشار "البطي" إلى أن المشروع يقع على مساحة تتجاوز 183 ألف متر مربع، ويأتي ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية الذي تنفذه الشركة الوطنية للإسكان بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين المؤهلين ضمن ضاحية "الجوان" الكبرى والممتدة على موقع إستراتيجي غرب مطار الملك خالد الدولي عند تقاطعات لطرق محورية ورئيسة يسهل الانتقال منها وإليها، ويتميز المشروع بتصاميمه المميزة ضمن بيئة عصرية توفر الرفاهية، وبأسعار مناسبة وبأقساط شهرية مُيسرة.

وتشهد منطقة الرياض تنفيذ 25 مشروعاً سكنياً توفّر أكثر من 31 ألف وحدة سكنية متنوعة بنماذج وتصاميم عصرية تشمل فلل وشقق وتاون هاوس، منها 13 مشروعاً تحت التنفيذ ضمن ضاحية الجوان التي تُعد أكبر الضواحي السكنية وتقع في شمال مدينة الرياض على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 30 مليون متر مربع، بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.

يُذكر أن الشركة الوطنية للإسكان أطلقت خلال النصف الثاني من العام الماضي عدداً من المشروعات الجديدة كمطور رئيس بالتعاون مع مطورين فرعيين مع القطاع الخاص ضمن المرحلة الثانية من مشروع مرسية بضاحية الجوان، وهي: مشروع نساج تاون الذي يوفّر 690 فيلا، ومشروع النرجس فيو الذي يوفّر 728 وحدة سكنية، ومشروع المهندية الذي يشمل 628 فيلا، بالإضافة إلى مشروع سرايا الجوان الذي يضم 936 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس ومشروع الرابية الذي يوفر 670 فيلا، وشهدت تلك المشروعات إقبالاً عالياً أدى لحجز غالبية وحداتها خلال أيام من إطلاقها.