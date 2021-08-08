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علق الفنان المصري المعروف نبيل الحلفاوي على واقعة استبعاد اللاعب السعودي طارق حامدي بقرار الحكام من النهائي ضد الإيراني سجاد لـ«العنف الزائد» وفقاً للقرار، وتتويج اللاعب الإيراني بالميدالية الذهبية، على الرغم من أن نتيجة المباراة كانت تشير لتقدم حامدي بنتيجة 4-1.
وقال الفنان المصري في صفحته على "تويتر": "له عين يستلمها ويعض فيها وهو مغلوب ٤ / ١ وكانت هتبقى ٧ / ١؟".
وكان حامدي متقدماً 4 - 1 عندما سدد ركلة في وجه خصمه الإيراني الذي سقط أرضاً، قبل أن يتم نقله خارج الملعب على محفة، وبعد نقاش قرر الحكام توجيه إنذار من الدرجة الرابعة إلى حامدي، ليتم استبعاده، وتذهب الذهبية إلى سجاد.
وأحرز حامدي الميدالية الفضية الأولى للمملكة في طوكيو 2020، والرابعة في تاريخها الأولمبي، بعد خسارته بقرار تحكيمي مثير للجدل في نهائي رياضة الكاراتيه وزن 75 كجم كومتيه أمام منافسه الإيراني.
فنان مصري يعلق على صورة اللاعب الإيراني: لك عين تعض الميدالية وأنت مغلوب؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-08
علق الفنان المصري المعروف نبيل الحلفاوي على واقعة استبعاد اللاعب السعودي طارق حامدي بقرار الحكام من النهائي ضد الإيراني سجاد لـ«العنف الزائد» وفقاً للقرار، وتتويج اللاعب الإيراني بالميدالية الذهبية، على الرغم من أن نتيجة المباراة كانت تشير لتقدم حامدي بنتيجة 4-1.
وقال الفنان المصري في صفحته على "تويتر": "له عين يستلمها ويعض فيها وهو مغلوب ٤ / ١ وكانت هتبقى ٧ / ١؟".
وكان حامدي متقدماً 4 - 1 عندما سدد ركلة في وجه خصمه الإيراني الذي سقط أرضاً، قبل أن يتم نقله خارج الملعب على محفة، وبعد نقاش قرر الحكام توجيه إنذار من الدرجة الرابعة إلى حامدي، ليتم استبعاده، وتذهب الذهبية إلى سجاد.
وأحرز حامدي الميدالية الفضية الأولى للمملكة في طوكيو 2020، والرابعة في تاريخها الأولمبي، بعد خسارته بقرار تحكيمي مثير للجدل في نهائي رياضة الكاراتيه وزن 75 كجم كومتيه أمام منافسه الإيراني.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
02:27 PM
بعد استبعاد الحكام للاعب السعودي "حامدي" بدعوى استخدام العنف الزائد ضد خصمه
علق الفنان المصري المعروف نبيل الحلفاوي على واقعة استبعاد اللاعب السعودي طارق حامدي بقرار الحكام من النهائي ضد الإيراني سجاد لـ«العنف الزائد» وفقاً للقرار، وتتويج اللاعب الإيراني بالميدالية الذهبية، على الرغم من أن نتيجة المباراة كانت تشير لتقدم حامدي بنتيجة 4-1.
وقال الفنان المصري في صفحته على "تويتر": "له عين يستلمها ويعض فيها وهو مغلوب ٤ / ١ وكانت هتبقى ٧ / ١؟".
وكان حامدي متقدماً 4 - 1 عندما سدد ركلة في وجه خصمه الإيراني الذي سقط أرضاً، قبل أن يتم نقله خارج الملعب على محفة، وبعد نقاش قرر الحكام توجيه إنذار من الدرجة الرابعة إلى حامدي، ليتم استبعاده، وتذهب الذهبية إلى سجاد.
وأحرز حامدي الميدالية الفضية الأولى للمملكة في طوكيو 2020، والرابعة في تاريخها الأولمبي، بعد خسارته بقرار تحكيمي مثير للجدل في نهائي رياضة الكاراتيه وزن 75 كجم كومتيه أمام منافسه الإيراني.
، فنان مصري يعلق على صورة اللاعب الإيراني: لك عين تعض الميدالية وأنت مغلوب؟ ،
المصدر : الخليج 365
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