شكرا لمتابعة خبر عن "السديس": عدد الشباب يتجاوز 95% من الموظفين في كافة التخصصات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأحد، أن الرئاسة دأبت على الاعتناء بالشباب واليوم يتجاوز عددهم ٩٥٪ من الموظفين في كافة التخصصات، لافتًا إلى أن المرأة لها قصة نجاح نقف عندها بشكل متأمل.

وقال الشيخ السديس: "أمامنا رؤية بلادنا 2030 ورؤية الرئاسة 2024 في التطوير والتجديد لفتح آفاق جديدة للشباب لضخ الدماء والتطوير المستمر وتمكين المرأة والتقانة والرقمنة، بالإضافة إلى موكبة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي"، معلنًا عن ‏تعيين سيدتين للمرة الأولى مساعدًا للرئيس العام لشؤون الحرمين.

وكان "السديس" قد كشف أن هيكلة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستشهد إنشاء 25 وكالة متخصصة في مختلف التخصصات، تواكب النقلة التطويرية والقفزة الحديثة التي تعيشها المملكة لتقديم أفضل الخدمات بالحرمين الشريفين.