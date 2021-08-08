شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يستغل جائحة ‎كورونا في تطوير موهبته ويفتتح محلًا لصناعة المسابيح بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

استغل المواطن حيدر الدهنين جائحة كورونا وفترات حظر التجول وتعمق في هوايته ليتمكن منها ويحولها إلى تجارة تعوضه عن ماتكبده من خسائر حيث افتتح محلا لصناعة المسائيه في الأحساء.

وقال المدخنين " هوايتي جمع واقتناء المسابح منذ كان عمري ١٤عاما حتى أصبحت أملك ٢٠٠ سبحة ، وعندما بدأت جائحة كورونا قمت ببيع المسابح عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان المردود المادي جيد " .

وأضاف المواطن أن اقتناء المسابح مهنة متوارثة ويقوم بتصنيعها بدقة عالية ويصنعها من مواد عضوية نباتية متحجرة ، ويستعين بخامات عالية كزجاج الطيارات و كرات البلياردو وحبات القهوة.