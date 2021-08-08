شكرا لمتابعة خبر عن إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تمكنت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، اليوم الأحد، من إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بحي الحرازات.

وذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنه تم إزالة تعدياً على أراضٍ حكومية بمساحة 209 آلاف متر مربع.

وأشارت إلى أنها سوف تواصل جولاتها الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر المتابعة المستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

وأكدت على أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضه للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.