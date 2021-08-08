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بالفيديو.. مختص: اعتدال الأجواء بعد 16 يومًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من سحب رعدية على محافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة.

وقال المختص في توقعات الأرصاد عايض البلوي لقناة " الإخبارية ": إن ارتفاع درجات الحرارة بسبب زيادة الرطوبة في السواحل أمر طبيعي في هذه الفترة.

وأضاف : أن الرياح السطحية تؤثر على المنطقة الشرقية، حيث أنها تسجل درجة حرارة مرتفعة، مشيرًا إلى اعتدال الأجواء بعد 16 يومًا خاصة في الأجزاء الوسطى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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