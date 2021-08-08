شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مختص: اعتدال الأجواء بعد 16 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من سحب رعدية على محافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة.

وقال المختص في توقعات الأرصاد عايض البلوي لقناة " الإخبارية ": إن ارتفاع درجات الحرارة بسبب زيادة الرطوبة في السواحل أمر طبيعي في هذه الفترة.

وأضاف : أن الرياح السطحية تؤثر على المنطقة الشرقية، حيث أنها تسجل درجة حرارة مرتفعة، مشيرًا إلى اعتدال الأجواء بعد 16 يومًا خاصة في الأجزاء الوسطى.