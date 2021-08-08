شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يصمم أداة تقيس متطلبات الراحة الحرارية في المستشفيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن الدكتور بدر العتيبي من تصميم أداة تقيس متطلبات الراحة الحرارية في المستشفيات لراحة المرضى.

وقال بدر العتيبي استاذ التصميم المستدام في قسم الهندسة بجامعة نجران أنه نشر ورقة علمية في مجلة مختصة بالهندسة المعمارية ، تهدف لانشاء تصميم يساعد المعماريين والمهندسين في بناء المباني الصحية المناسبة لمتطلبات الراحة الحرارية للمرضى.

وأوضح العتيبي أن الراحة الحرارية هي حالة من الرضا يشعر بها الإنسان مع البيئة المحيطة به وعدم الشعور بالحرارة أو البرودة، مبينا أن هناك عدة عوامل تؤثر على الراحة الحرارية للإنسان مثل العوامل البيئية كالرطوبة ودرجة حرارة الهواء والعوامل الشخصية التي تختلف من شخص إلى آخر كمعدل الحركة والنشاط.

وتابع "بالنسبة للمريض هناك عوامل تؤثر على الراحة الحرارية مثل الحالة الطبية للمريض نوع المرض وشدته بناءا على ذلك يحدث اختلال في حرارة الجسم مما يسبب عدم شعوره بالراحة ".

وأشار إلى أن فكرة الورقة العلمية عبارة عن أداة مساعدة لتصميم المستشفيات من خلال ادراج متطلبات الراحة الحرارية بشكل مفصل ، وتزويد المهندسين بحلول وبدائل لها علاقة بمتطلبات الراحة الحرارية

واضاف أن الإداة تحتوي على ٤ وجهات ويحدد فريق التصميم وجهة المستخدم ، ويمكن استخدامها في مرحلة التصميم المبدئي والتخطيط الأولي بتزويد فريق التصميم بأفضل الحلول التصميمية في الراحة الحرارية بغرف المرضى.