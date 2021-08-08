شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات الاجتماعية توضح شرط تسجيل العامل بنظام العمل المرن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم تسجيل العامل بنظام العمل المرن كمشترك في التأمينات الاجتماعية تلقائياً بعد تسجيله في منصة مرن وعند إكمال المدة اللازمة

وذكرت المؤسسة أنه لاحتساب خدمة شهر اشتراك في فرع المعاشات يتطلب تسجيل 168 ساعة عمل.

وأشارت إلى أن العمل المرن هو عمل يؤديه موظف سعودي غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر ويحتسب الأجر فيه بالساعة.

وأضافت أن منصة مرن هي منصة مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوثيق عقود العمل المرن بين الموظف وصاحب العمل.