الربيعة يثمن الدعم غير المحدود من القيادة للقطاع الصحي

الرياض - محمد عبدالله - ثمّن وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الأحد، ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين من أولوية ودعم غير محدود لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية المقدمة في المملكة، مشيداً بالاهتمام الدائم الذي توليه الحكومة الرشيدة للقطاع الصحي.

وقال الربيعة، أن البدء بصرف المبالغ (500 ألف ريال) للمشمولين بقرار مجلس الوزراء من أسر المتوفين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، يأتي إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، وامتداداً لما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين ومنهم منسوبو القطاع الصحي، مثمناً ما يقدمه العاملون في جميع القطاعات الصحية في المملكة من تضحيات كبيرة، وتفانٍ وإخلاص في أداء عملهم لخدمة المرضى والعناية بهم خلال جائحة كورونا، وفي مقدمتهم من ضحوا بأنفسهم للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، سائلاً المولى - عز وجل - أن يرحمهم ويغفر لهم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

وأكد أن القطاعات الصحية في المملكة بذلت جهودا كبيرة لاحتواء هذا الوباء والسيطرة على الوضع والحيلولة دون انتشاره بكل السبل والطرق العلمية والعملية، فيما رصدت الدولة ميزانيات ضخمة لتعزيز جاهزية القطاع الصحي.

وبدأ اليوم صرف مبالغ المشمولين بقرار مجلس الوزراء من أسر المتوفين بسبب فيروس كورونا الجديد (COVID-19) من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص سواءً كانوا مدنيين أو عسكريين، سعوديين أو غير سعوديين، مِمن قدّموا أرواحهم في مواجهة هذه الجائحة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.