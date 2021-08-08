أمطار غزيرة على عسير والباحة ورعدية في نجران

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عدة تنبيهات عن حالة الطقس بمناطق عسير ونجران والباحة، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وجاء تنبيه المركز عن عسير بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتستمر هذه الحالة الجوية حتى الساعة الـ 7 مساءً.

وفي نجران، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على المنطقة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، ويدمة، وحبونا، وثار، وشرورة. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 7 مساءً.

وفي الباحة، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بالمنطقة، يتضمن - بمشيئة الله - أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتساقط البرد, وسيول, وشبه انعدام في الرؤية. ويشمل التنبيه - الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً - مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.