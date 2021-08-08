«قياس» يعلن عن فترتين لقياس المعارف والمهارات الوظيفية في سبتمبر

الرياض - محمد عبدالله - أتاح المركز الوطني للقياس «قياس»، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، مقياس القدرة المعرفية لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها؛ في القطاعين العام والخاص وفق منهجية علمية، كما أعلن فترتي إقامة المقياس، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل 2021م، حيث يتيح المقياس حلولاً شاملة ومتكاملة في مجالات التعليم والتدريب.

وبين المركز أن اختبار القدرة المعرفية «الفترة الأولى» سيقام في الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر 2021م، كما سيبدأ التسجيل في اختبار القدرة المعرفية «الفترة الثانية» في 6 سبتمبر المقبل، حيث يكفل المقياس تحقيق العدالة في التعيين والترقيات بجودة ومصداقية، وبما يؤدي إلى قياس المهارات وتحسين جودتها وكفاءتها وزيادة مساهمتها في تحقيق الجودة، وتكافؤ الفرص وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ويسهم في دعم برنامج تنمية القدرات البشرية؛ وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ويقدم الاختبار مقياساً علمياً دقيقاً يحقق العدالة بين المتقدمين للترقية والتوظيف، كما تساعد نتائجه في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، والتعرف على نقاط الضعف في القدرات المحددة، ويساعد في التعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.

وكان الاختبار قد انطلق عام 1438هـ، حيث تجاوز عدد المختبرين فيه أكثر من 800 ألف مختبر، ويقيس أربع قدرات رئيسة، تشمل: القدرة الكمية (Numerical Ability) والقدرة الاستدلالية (Logical Reasoning) والقدرة المكانية (Spatial Ability) والقدرة اللفظية (Verbal Ability)، كما يمكن التسجيل فيه عبر الرابط اضغط هنا .