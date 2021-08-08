بنك الدم بصحة حائل يُجري 4 آلاف فحص مخبري للمتبرعين

الرياض - محمد عبدالله - أجرى بنك الدم المركزي بصحة منطقة حائل خلال شهر يوليو من هذا العام، "4485" فحصاً مخبرياً لمتبرعين بالدم، ونقل "348" وحدة دم للمستشفيات، فيما استقبل "289" متبرعاً بالدم، ونفذ "3" حملات للتبرع بالدم.

وأبانت "صحة حائل" أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً، مشيرة الى أن البنك حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م، وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة ووفر بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.

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