اخبار السعوديه

بنك الدم بصحة حائل يُجري 4 آلاف فحص مخبري للمتبرعين

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أجرى بنك الدم المركزي بصحة منطقة حائل خلال شهر يوليو من هذا العام، "4485" فحصاً مخبرياً لمتبرعين بالدم، ونقل "348" وحدة دم للمستشفيات، فيما استقبل "289" متبرعاً بالدم، ونفذ "3" حملات للتبرع بالدم.

وأبانت "صحة حائل" أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً، مشيرة الى أن البنك حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م، وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة ووفر بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.

اقرأ أيضا:

صحة القريات تنفذ أكثر من 6 آلاف جولة تفتيشية

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا