تنفيذ 3923 زيارة رقابية على المنشآت الصحية بالنصف الأول في حفر الباطن

الرياض - محمد عبدالله - نفّذت صحة حفر الباطن، ممثلة بإدارة الالتزام، 3923 زيارة للمستشفيات والمراكز الصحية والمجمعات العامة والتخصصية والصيدليات خلال النصف الأول من العام 2021 للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

فيما صرفت مستشفيات المحافظة 89623 وصفة دوائية خلال شهر يونيو الماضي .

وتحرص صحة حفر الباطن على تنفيذ الجولات والحملات الميدانية على منشآت القطاع الخاص للتأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

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