ولادة أول طلاء للمها العربي في منتزه بقيق بالمنطقة الشرقية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - الشرقية

شهد منتزه بقيق البري في المنطقة الشرقية التابع لشركة أرامكو، ولادة أول طلاء للمها العربي بعد أن أطلق فيه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مجموعة من ظباء الريم والمها العربي في الموسم الماضي.

إطلاق 10 ظباء

يذكر أن المركز، كان قد أعلن في شهر ديسمبر 2020م، إطلاق نحو 10 من ظباء الريم، وعدد 3 من المها العربي في منتزه بقيق البرّي التابع لشركة أرامكو.

وأوضح المركز إلى أن إطلاق هذه الكائنات يأتي بالتعاون مع شركة أرامكو وضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية.



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