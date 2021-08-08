السعودية | شاهد.. الدلافين الدوارة تزين مياه مشروع البحر الأحمر

شكرا لقرائتكم شاهد.. الدلافين الدوارة تزين مياه مشروع البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لفت دوران الدلافين في مشروع البحر الأحمر متابعة العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عُرف المشروع بتواجد العديد من الكائنات البحرية النادرة فيه على مستوى العالم، ومن بين هذه الكائنات الدلافين الدوارة التي تنتشر بكثرة في المشروع.

وتعرف الدلافين الدوارة بقدرتها الفائقة على الدوران فوق سطح البحر؛ حيث بإمكانها أن تقوم بـ7 دورات في المرة الواحدة، وقد تصل إلى ارتفاع 3 أمتار فوق سطح الماء، في الوقت الذي نشر حساب إمارة منطقة تبوك عبر "تويتر" مقطع فيديو للدلافين وهي تدور على ارتفاع 3 أمتار فوق سطح البحر، وحظي المقطع بمتابعة كبير ة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويُعد مشروع البحر الأحمر مشروعَ السياحة المتجددة الأكثر طموحًا في العالم؛ حيث يضم أرخبيلًا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، بالإضافة إلى طبيعة خلّابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.

ويقابل رؤية شركة البحر الأحمر للتطوير المرتكزة على تقديم تجارب سياحية لا تُنسى، التزامٌ راسخ يتمثل في إتاحة الوصول إلى أهم المعالم الثقافية التي تزخر بها المملكة، وحماية البيئة والمحافظة عليها، والعمل على تنميتها، ووضع معايير جديدة للتنمية المستدامة.