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أكد الإعلامي ولاعب الكاراتيه السابق والحاصل على الحزام الأسود في هذه اللعبة، عبدالرحمن المرشد، أن ضربة لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه "طارق"، صحيحة من الناحية القانونية ولا غبار عليها، ويُطلق على هذه الضربة في مسميات الكاراتيه "مواشي قيري"، وهي تعني الضرب بالرجل المنبسطة على الوجه؛ بل تحتسب نقطة كاملة (إيبون).
جاء ذلك في تصريح خاص بسبق، أكد خلاله "المرشد" أن ما تعرّض له "حامدي" في أولمبياد طوكيو وحرمانه من الميدالية الذهبية ظلم؛ مضيفًا أن عدم تغطية اللاعب المنافس لوجهه لا يلام عليه لاعبنا بقدر ما تعتبر ضعفًا فنيًّا من اللاعب الآخر.
وبيّن أن سقوط اللاعب الإيراني لا يعني أن الضربة غير صحيحة؛ مشيرًا إلى أنها تؤكد قوة وصلابة طارق وتمكنه من أساسيات اللعبة.
ورفع "عبدالرحمن المرشد" التهنئة بهذه المناسبة إلى اتحاد الكاراتيه ووزير الرياضة على هذا الإنجاز المشرف.
"المرشد": ضربة "طارق" صحيحة من الناحية القانونية وتسمى "مواشي قيري"عبدالله العنزي الخليج 365 2021-08-08
أكد الإعلامي ولاعب الكاراتيه السابق والحاصل على الحزام الأسود في هذه اللعبة، عبدالرحمن المرشد، أن ضربة لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه "طارق"، صحيحة من الناحية القانونية ولا غبار عليها، ويُطلق على هذه الضربة في مسميات الكاراتيه "مواشي قيري"، وهي تعني الضرب بالرجل المنبسطة على الوجه؛ بل تحتسب نقطة كاملة (إيبون).
جاء ذلك في تصريح خاص بسبق، أكد خلاله "المرشد" أن ما تعرّض له "حامدي" في أولمبياد طوكيو وحرمانه من الميدالية الذهبية ظلم؛ مضيفًا أن عدم تغطية اللاعب المنافس لوجهه لا يلام عليه لاعبنا بقدر ما تعتبر ضعفًا فنيًّا من اللاعب الآخر.
وبيّن أن سقوط اللاعب الإيراني لا يعني أن الضربة غير صحيحة؛ مشيرًا إلى أنها تؤكد قوة وصلابة طارق وتمكنه من أساسيات اللعبة.
ورفع "عبدالرحمن المرشد" التهنئة بهذه المناسبة إلى اتحاد الكاراتيه ووزير الرياضة على هذا الإنجاز المشرف.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
11:53 AM
قال: ما تعرّض له "حامدي" في أولمبياد طوكيو وحرمانه من الميدالية الذهبية ظلم
أكد الإعلامي ولاعب الكاراتيه السابق والحاصل على الحزام الأسود في هذه اللعبة، عبدالرحمن المرشد، أن ضربة لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه "طارق"، صحيحة من الناحية القانونية ولا غبار عليها، ويُطلق على هذه الضربة في مسميات الكاراتيه "مواشي قيري"، وهي تعني الضرب بالرجل المنبسطة على الوجه؛ بل تحتسب نقطة كاملة (إيبون).
جاء ذلك في تصريح خاص بسبق، أكد خلاله "المرشد" أن ما تعرّض له "حامدي" في أولمبياد طوكيو وحرمانه من الميدالية الذهبية ظلم؛ مضيفًا أن عدم تغطية اللاعب المنافس لوجهه لا يلام عليه لاعبنا بقدر ما تعتبر ضعفًا فنيًّا من اللاعب الآخر.
وبيّن أن سقوط اللاعب الإيراني لا يعني أن الضربة غير صحيحة؛ مشيرًا إلى أنها تؤكد قوة وصلابة طارق وتمكنه من أساسيات اللعبة.
ورفع "عبدالرحمن المرشد" التهنئة بهذه المناسبة إلى اتحاد الكاراتيه ووزير الرياضة على هذا الإنجاز المشرف.
، "المرشد": ضربة "طارق" صحيحة من الناحية القانونية وتسمى "مواشي قيري" ،
المصدر : الخليج 365
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