، بعد مغادرة برشلونة.. رسالة من "لينكد إن" لـ"ميسي": تريد وظيفة؟ سنساعدك! ،

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عرضت شبكة التواصل الاجتماعية المهنية "لينكد إن"، على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فرص التسجيل فيها، علّه يجد وظيفة من خلالها، بعدما ترك نادي برشلونة الإسباني قبل أيام.
وكتبت "لينكد إن" في حسابها الرسمي: "عزيزي ليونيل ميسي، إليك برنامج تعليمي مبسط حول كيفية إنشاء ملف خاص بك في لينكد إن".
وأرفقت الشبكة تعليقها بشريط كلمات متحركة جاء فيه: "مرحّبا ميسي، نحن نعلم أنك موظف منذ كنت في الـ17 من عمرك".
وأضافت: "هذا يعني أنك لم تكن بحاجة لشبكة مهنية موثوقة للبحث عن عمل"؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
وتابعت: "لذلك نعتقد أن تقاسم هذه الدروس البسيطة (معك) حول كيفية التسجيل في لينكد إن، سيكون مفيدًا لك".
وأرفقت "لينكد إن" المنشور برابط يحيل المستخدم إلى صفحة أخرى في الشبكة فيها عدة فيديوهات قصيرة توضح بالتفاصيل كيفية التسجيل فيها.
وكان نادي برشلونة الإسباني قد أعلن الخميس الماضي، بشكل رسمي، رحيل قائد الفريق ليونيل ميسي عن صفوف النادي.
وجاء في بيان برشلونة الرسمي: "على الرغم من توصل النادي واللاعب إلى اتفاق ونية واضحة لتوقيع عقد جديد اليوم؛ إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية وقوانين الدوري الإسباني".
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 12:53 PM
العقبات المالية والهيكلية وقوانين الدوري الإسباني حالَت دون استمرار اللاعببعد مغادرة برشلونة.. رسالة من "لينكد إن" لـ"ميسي": تريد وظيفة؟ سنساعدك!
عرضت شبكة التواصل الاجتماعية المهنية "لينكد إن"، على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فرص التسجيل فيها، علّه يجد وظيفة من خلالها، بعدما ترك نادي برشلونة الإسباني قبل أيام.
وكتبت "لينكد إن" في حسابها الرسمي: "عزيزي ليونيل ميسي، إليك برنامج تعليمي مبسط حول كيفية إنشاء ملف خاص بك في لينكد إن".
وأرفقت الشبكة تعليقها بشريط كلمات متحركة جاء فيه: "مرحّبا ميسي، نحن نعلم أنك موظف منذ كنت في الـ17 من عمرك".
وأضافت: "هذا يعني أنك لم تكن بحاجة لشبكة مهنية موثوقة للبحث عن عمل"؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
وتابعت: "لذلك نعتقد أن تقاسم هذه الدروس البسيطة (معك) حول كيفية التسجيل في لينكد إن، سيكون مفيدًا لك".
وأرفقت "لينكد إن" المنشور برابط يحيل المستخدم إلى صفحة أخرى في الشبكة فيها عدة فيديوهات قصيرة توضح بالتفاصيل كيفية التسجيل فيها.
وكان نادي برشلونة الإسباني قد أعلن الخميس الماضي، بشكل رسمي، رحيل قائد الفريق ليونيل ميسي عن صفوف النادي.
وجاء في بيان برشلونة الرسمي: "على الرغم من توصل النادي واللاعب إلى اتفاق ونية واضحة لتوقيع عقد جديد اليوم؛ إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية وقوانين الدوري الإسباني".
، بعد مغادرة برشلونة.. رسالة من "لينكد إن" لـ"ميسي": تريد وظيفة؟ سنساعدك! ،
المصدر : الخليج 365
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