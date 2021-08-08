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"تعليم الرياض" يعتمد نتيجة حركة النقل للمشرفين والمشرفات التربويين

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محمد بن مسعود - الدمام - الوهيبي تفقد عدداً من المدارس للاطلاع على جاهزيتها قبل بداية العام الدراسي

أعلنت ادارة تعليم الرياض أن مدير عام التعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي، اعتمد نتيجة حركة النقل للمشرفين والمشرفات التربويين.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لإدارة تعليم المنطقة على "تويتر" اليوم الأحد.

وأشار الحساب إلى أنه للاستعلام عن نتيجة الحركة، يمكن الدخول عبر بوابة الرياض التعليمية: edu.moe.gov.sa/Riyadh/Pages/d.

من جهة أخرى، تفقّد مدير عام #تعليم_الرياض عدداً من مدارس المنطقة للاطلاع على جاهزيتها قبل بداية العام الدراسي.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 12:34 PM

الوهيبي تفقد عدداً من المدارس للاطلاع على جاهزيتها قبل بداية العام الدراسي

"تعليم الرياض" يعتمد نتيجة حركة النقل للمشرفين والمشرفات التربويين
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت ادارة تعليم الرياض أن مدير عام التعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي، اعتمد نتيجة حركة النقل للمشرفين والمشرفات التربويين.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لإدارة تعليم المنطقة على "تويتر" اليوم الأحد.

وأشار الحساب إلى أنه للاستعلام عن نتيجة الحركة، يمكن الدخول عبر بوابة الرياض التعليمية: edu.moe.gov.sa/Riyadh/Pages/d.

من جهة أخرى، تفقّد مدير عام #تعليم_الرياض عدداً من مدارس المنطقة للاطلاع على جاهزيتها قبل بداية العام الدراسي.

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المصدر : الخليج 365

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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