، حائل.. "بنك الدم" يجري 4485 فحصاً مخبرياً للمتبرعين خلال يوليو ،

محمد بن مسعود - الدمام - قام بنقل 348 وحدة للمستشفيات واستقبل 289 متبرعاً ونفّذ 3 حملات للتبرع

أجرى بنك الدم المركزي بصحة منطقة حائل خلال شهر يوليو من هذا العام؛ 4485 فحصاً مخبرياً لمتبرعين بالدم، كما قام بنقل 348 وحدة دم للمستشفيات، واستقبل 289 متبرعاً، ونفّذ عدد 3 حملات للتبرع.

ويستقبل بنك الدم المركزي بصحة حائل المتبرعين من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً.

يُشار إلى أن "البنك" حاصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م؛ بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة، وقام بتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.