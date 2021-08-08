أكسا للتأمين تربح 34.9 مليون ريال في الربع الثاني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أكسا للتأمين التعاوني عن تحقيق 34.9 مليون ريال صافي ربح خلال الربع الثاني من 2021 قبل الزكاة بانخفاض 0.085 % خلال نفس الفترة من 2020.

سبب انخفاض الربح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على تداول، أن ذلك يعود سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة بمبلغ 30 ألف ريال إلى الانخفاض العام في الفائض من عمليات التأمين. كما ساهم ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 20,642 ألف ريال (خاصة في قطاع الصحي) في انخفاض صافي الربح قبل الزكاة والضريبة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 46.38 نقطة ليقفل عند مستوى 11162.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 155 شركة على تراجع.

أداء مؤشر الأسهم

وكانت أسهم شركات تنمية، والتأمين العربية، ومجموعة الحكير، والأندلس، والعبداللطيف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة صافولا، وسويكورب وابل ريت، وسدكو كابيتال ريت، والرياض ريت، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 4.54%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسويكورب وابل ريت، والجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، والراجحي، وسابتكو، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

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