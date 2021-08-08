الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

أسعار الذهب في المملكة اليوم الأحد

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب بالمملكة، اليوم الأحد، استقراراً عند الأسعار التي سجلتها أمس السبت.

الذهب عيار 24

وبلغ جرام الذهب عيار 24 سعر 212.56 ريال أي ما يعادل (56.68) دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 194.84 ريال، أي ما يعادل (51.96) دولار.

الذهب عيار 21

وسجل الذهب عيار 21 سعر 185.99 ريال أي ما يعادل (49.60) دولار، بينما عيار 18 سجل 159.42 ريال (42.51) دولار.



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