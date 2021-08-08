برنامج ريف يوضح القطاعات المدعومة نسبياً في منطقة المدينة المنورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف برنامج ريف، عن تفاصيل القطاعات المدعومة نسبياً في منطقة المدينة المنورة.

وأشار برنامج ريف، في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أن الميزة النسبية لمنطقة المدينة المنورة تشمل القطاعات التالية (الثروة الحيوانية، منتجات الفواكه، المحاصيل البعلية، منتجات سعف النخيل، الدبس، القيمة المضافة، صمغ النحل، الشمع، شموع ومواد التجميل والعناية بالبشرة”.

ماذا تعرف عن برنامج ريف؟

يذكر أن برنامج “ريف” هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

أهداف برنامج ريف

وتشمل أهداف برنامج “ريف” تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

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