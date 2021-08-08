أمطار رعدية على نجران حتى الـ 7 مساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، ويدمة، وحبونا، وثار، وشرورة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، )، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئيين الجنوبي والأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج.



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