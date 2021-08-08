الغذاء والدواء توضح عقوبة تداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت هيئة الغذاء والدواء عقوبة تداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسِدة أو متعفنة أو تالفة.

‏وقالت الهيئة إن مخالفة نظام ‎الغذاء والدواء بتداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسِدة أو متعفنة أو تالفة يُعرِّض المنشأة لعقوبة تصل إلى 20 ألف ريال.

تفاصيل العقوبات

وأضافت الغذاء والدواء أن عقوبة المخالفة للمصانع 20 ألف ريال و18 ألف ريال للمستودعات والمستوردين.

يُذكر أن الهيئة تتولى مهام الرقابة لمنع تداول المنتجات المخالفة في الأسواق بشكل عام، وذلك من خلال فرق رقابية وجولات تفقدية على منافذ البيع.

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