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أعلنت الوكالة الدولية لاختبارات الكشف عن المنشطات اليوم الأحد، إيقاف البحريني الصادق ميخو، الذي شارك في تصفيات سباق 1500 متر بألعاب القوى، بشكل مؤقت بسبب خضوعه لنقل دم خلال ألعاب طوكيو.
وقالت الوكالة المسؤولة عن اختبارات المنشطات في الأولمبياد: إن الرياضي قدّم عينته قبل يوم واحد من انطلاق منافسات سباق 1500 متر يوم الثلاثاء. وشارك في التصفيات لكنه فشل في بلوغ قبل النهائي.
وأضافت الوكالة -وفق "الألمانية"- أن الرياضي البحريني يستطيع الآن التقدم بطلب للكشف عن العينة الثانية.
وتُعزز عملية نقل الدم من قدرة الدم على توصيل المزيد من الأكسجين إلى العضلات ومن ثم تطوير الأداء.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 11:48 AM
بعد خضوعه لنقل دم خلال ألعاب طوكيو قبل منافسات سباق 1500مشكوك بوجود منشطات.. إيقاف لاعب القوى البحريني "الصادق ميخو"
أعلنت الوكالة الدولية لاختبارات الكشف عن المنشطات اليوم الأحد، إيقاف البحريني الصادق ميخو، الذي شارك في تصفيات سباق 1500 متر بألعاب القوى، بشكل مؤقت بسبب خضوعه لنقل دم خلال ألعاب طوكيو.
وقالت الوكالة المسؤولة عن اختبارات المنشطات في الأولمبياد: إن الرياضي قدّم عينته قبل يوم واحد من انطلاق منافسات سباق 1500 متر يوم الثلاثاء. وشارك في التصفيات لكنه فشل في بلوغ قبل النهائي.
وأضافت الوكالة -وفق "الألمانية"- أن الرياضي البحريني يستطيع الآن التقدم بطلب للكشف عن العينة الثانية.
وتُعزز عملية نقل الدم من قدرة الدم على توصيل المزيد من الأكسجين إلى العضلات ومن ثم تطوير الأداء.
، شكوك بوجود منشطات.. إيقاف لاعب القوى البحريني "الصادق ميخو" ،
المصدر : الخليج 365
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