- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً، وتشمل مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب، وبيش.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 11:58 AM
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الافقية وتساقط البَرَد وجريان السيولالأمطار تواعد جازان.. و"الأرصاد": حالة تستمر حتى 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً، وتشمل مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب، وبيش.
، الأمطار تواعد جازان.. و"الأرصاد": حالة تستمر حتى 7 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الأمطار تواعد جازان.. و"الأرصاد": حالة تستمر حتى 7 مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.