، بعد معارك طاحنة.. "طالبان" تسيطر على مدينة رئيسة بأفغانستان ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت حركة طالبان، الأحد، أنها سيطرت بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية على مدينة قندوز الرئيسة في شمال أفغانستان.
وكانت القوات الأفغانية قد أعلنت في وقت سابق، أنها تخوض معارك طاحنة ضد مقاتلي حركة طالبان في وسط قندوز عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، كما ذكر مسؤولون لـ"فرانس برس".
وقال أمر الدين والي عضو مجلس ولاية قندوز، إن "قتالاً شرساً من شارع إلى شارع يدور في أجزاءٍ متفرقة من المدينة"، موضحاً أن بعض القوات الأمنية انكفأت باتجاه المطار.
وسيطرت "طالبان" على عاصمتَي ولايتين منذ الجمعة، لكن سقوط قندوز الواقعة في أقصى شمال البلاد سيكون الأهم منذ أن بدأ مقاتلو الحركة هجومهم في مايو مع بدء القوات الأجنبية المراحل الأخيرة من انسحابها.
وقال عبدالعزيز أحد سكان قندوز عبر الهاتف، إن "مقاتلي طالبان وصلوا إلى الساحة الرئيسة في المدينة والطائرات تقصفهم"، وتحدث عن "فوضى عارمة" في المدينة.
وتخلت القوات الحكومية الأفغانية إلى حد كبير عن الريف للمسلحين، لكنها تدافع الآن عن مدن في جميع أنحاء البلاد.
واستولت "طالبان" الجمعة على أول عاصمة لولاية هي زرنج في نيمروز، ثم في اليوم التالي على شبرغان في جوزجان.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 11:16 AM
شاهد عيان: وصلوا إلى الساحة الرئيسة في المدينة والطائرات تقصفهمبعد معارك طاحنة.. "طالبان" تسيطر على مدينة رئيسة بأفغانستان
أعلنت حركة طالبان، الأحد، أنها سيطرت بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية على مدينة قندوز الرئيسة في شمال أفغانستان.
وكانت القوات الأفغانية قد أعلنت في وقت سابق، أنها تخوض معارك طاحنة ضد مقاتلي حركة طالبان في وسط قندوز عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، كما ذكر مسؤولون لـ"فرانس برس".
وقال أمر الدين والي عضو مجلس ولاية قندوز، إن "قتالاً شرساً من شارع إلى شارع يدور في أجزاءٍ متفرقة من المدينة"، موضحاً أن بعض القوات الأمنية انكفأت باتجاه المطار.
وسيطرت "طالبان" على عاصمتَي ولايتين منذ الجمعة، لكن سقوط قندوز الواقعة في أقصى شمال البلاد سيكون الأهم منذ أن بدأ مقاتلو الحركة هجومهم في مايو مع بدء القوات الأجنبية المراحل الأخيرة من انسحابها.
وقال عبدالعزيز أحد سكان قندوز عبر الهاتف، إن "مقاتلي طالبان وصلوا إلى الساحة الرئيسة في المدينة والطائرات تقصفهم"، وتحدث عن "فوضى عارمة" في المدينة.
وتخلت القوات الحكومية الأفغانية إلى حد كبير عن الريف للمسلحين، لكنها تدافع الآن عن مدن في جميع أنحاء البلاد.
واستولت "طالبان" الجمعة على أول عاصمة لولاية هي زرنج في نيمروز، ثم في اليوم التالي على شبرغان في جوزجان.
، بعد معارك طاحنة.. "طالبان" تسيطر على مدينة رئيسة بأفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بعد معارك طاحنة.. "طالبان" تسيطر على مدينة رئيسة بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.