شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الجوازات": لا يمكن استرداد الرسوم في حال إلغاء تأشيرة الخروج والعودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن مدى إمكانية إلغاء أو تعديل تأشيرة الخروج والعودة، ومدى إمكانية استرداد الرسوم المدفوعة.

وأكدت "الجوازات" أنه في حال تم إصدار تأشيرة الخروج والعودة لا يمكن التعديل ويمكن الإلغاء عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل، لافتة إلى أنه في حال إلغاء تأشيرة الخروج والعودة، تكون الرسوم غير مستردة.

وفي وقت سابق، ذكرت الجوازات أن صلاحية تأشيرات الخروج والعودة، 3 أشهر من تاريخ السفر في حال إذا كانت محددة بالأشهر، أما إذا محدده بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار.