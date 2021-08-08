شكرا لمتابعة خبر عن الحياة الفطرية تنشر فيديو لولادة أول طلاء للمها العربي بمنتزه ابقيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن متنزه بقيق في المنطقة الشرقية التابع لأ‎رامكو السعودية شهد ولادة أول طلاء للمها العربي .

وكان ‎المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أطلق في المنتزه مجموعة من ظباء الريم والمها العربي في الموسم الماضي .

يذكر أن المركز الوطني يعمل على تحقيق الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة وتراثها الفطري وفق مبدأ التنمية المستدامة من خلال تنمية الثروات الفطرية وتنوعها الأحيائي والاستفادة منها بأسلوب مستدام وفقا لرؤية المملكة 2030م.