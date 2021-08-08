شكرا لمتابعة خبر عن «تعليم جدة»: اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة اليوم الأحد، اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442.

وأوضحت إدارة تعليم جدة أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة من خلال نظام نور.

أكدت على أن الاعتراض يبدأ من اليوم 29 ذو الحجة 1442 ويستمر حتى 1443/1/4، فيما يتم إخلاء الطرف والمباشرة لشاغلي الوظائف التعليمية بتاريخ 14 محرم 1443.

كما دعت إلى التواصل مع إدارة شؤون المعلمين عن طريق القنوات الإلكترونية للحد من انتشار فيروس كورونا.