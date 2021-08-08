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بالفيديو.. مواطنون يلتقطون الصور مع سائحات أثناء زيارتهن بريدة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو وثقه مواطن زيارة سائحات أمريكيات لمدينة بريدة من أجل السياحة، فيما التقط مواطنون الصور معهن.

وبين الفيديو الذي نشره المواطن لحظة تواجد سائحتين أمريكيتين في بريدة؛ حيث علق بقوله: "يا جماعة أبشركم.. السياحة بدت.. هذولي من أمريكا"

وحرص المواطنون على التقاط الصور مع السائحات ، وقالت إحداهن للكاميرا: "سلام .. أنا أحب "، وكانت تقول "هاي للمتابعين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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