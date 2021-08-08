شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنون يلتقطون الصور مع سائحات أثناء زيارتهن بريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو وثقه مواطن زيارة سائحات أمريكيات لمدينة بريدة من أجل السياحة، فيما التقط مواطنون الصور معهن.

وبين الفيديو الذي نشره المواطن لحظة تواجد سائحتين أمريكيتين في بريدة؛ حيث علق بقوله: "يا جماعة أبشركم.. السياحة بدت.. هذولي من أمريكا"

وحرص المواطنون على التقاط الصور مع السائحات ، وقالت إحداهن للكاميرا: "سلام .. أنا أحب السعودية"، وكانت تقول "هاي للمتابعين".