شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة عن مقتل عروس على يد زوجها: "كان يضربها لأخذ ذهبها" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر مقربة من عروس الباحة التي توفيت على يد زوجها على طريق السيل الكبير بالطائف بعد مضي أسبوع على عرسها، تفاصيل جديدة عن الواقعة.

وقالت المصادر أن عروس الباحة تواصلت مع قريباتها تشتكي من زوجها الذي كان يضربها بغرض أخذ ذهبها، مشيرة إلى أن قريباتها كنّ يحاولن تهدئتها وإقناعها بألا تعود في أول أيام زواجها، خوفاً من كلام الناس.

وأضافت المصادر أن الشابة كانت بجدة وذاهبة لبيتها بالطائف وتنوي الراحة يوما في منزلها ومن ثم زيارة أهلها اليوم التالي بالباحة، مضيفة أن زوجها كان رافضا ذهابها لأهلها عندما طلبت منه، مبينة أنه أثناء مرور الزوجة وزوجها على طريق السيل دار بينهما نقاش، ما أدى إلى انفعال زوجها وإيقاف سيارته، لتهرب الشابة خارج المركبة.

وقام الزوج برمي زوجته بالحجارة حتى سقطت وتعثرت، كما قام بدهسها أكثر من مرة بسيارته حتى توفيت في حينها، ليهرب فورًا من موقع الحادثـة.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة من الشباب كانوا على نفس الطريق وجدوا جثـة الزوجة، فقاموا بأخذها وتسليمها للجنائية، ليتم بعدها التواصل مع والدها.

وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت واقعة مقتل عروس على يد زوجها ‏بعد أسبوع واحد فقط من زواجهما بعدما تعدى عليها بالضرب وهشم رأسها بالحجارة ودهسها بسيارته؛ ليتركها جثة هامدة على طريق عام بالطائف.

وفي وقت سابق، أعلنت ‏شرطة منطقة مكة المكرمة، عن القبض على الشخص الذي قام بقتل زوجته بعدما تعدى عليها بالضرب والدهس.

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