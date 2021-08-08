شكرا لمتابعة خبر عن "تعليم تبوك" يؤمن 3300 مقعد و 200 سبورة استعداداً للعام الدراسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

أمّنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية، وبمتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري , كافة الإجراءات الاستعدادية لبدء العام الدراسي المقبل 1443هـ .

حيث أوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية عائض القرني أنه في إطار الخطة المعتمدة لبداية العام الدراسي تم تأمين عدد 3300 مقعد وطاولة و 200 سبورة بورسلان ؛ وصيانة 80 مختبر مدرسي إضافة الى تأهيل 4000 مقعد وطاولة من الرجيع لمدارس البنين والبنات ، بالإضافة لعدد من الأصناف التعليمية .