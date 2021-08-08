شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية توضح متطلبات السفر للرحلات الداخلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الخطوط الجوية السعودية عن متطلبات السفر للرحلات الداخلية، وجاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية السفر بجواز منتهي الصلاحية.

وأوضحت الخطوط السعودية، أن من متطلبات السفر للرحلات الداخلية إحضار أصل الهوية الوطنية أو أصل بطاقة العائلة.

وأشارت:"يمكن قبول الهوية الرقمية الموجودة في تطبيق أبشر أفراد في حال عدم وجود الهوية الوطنية لدى المسافر ويجب أن تكون سارية الصلاحية".