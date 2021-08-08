طقس الأحد.. رياح وهطول أمطار رعدية على عدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأحد- هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (نجران ، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف الموج.