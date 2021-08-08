وزارة الحج: رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 2 مليون شهريًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الحج والعمرة رفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية؛ لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًّا.

وأشارت إلى أن إصدار التصاريح سيكون من خلال تطبيقي «اعتمرنا وتوكلنا»، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة بدء استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من يوم الإثنين الأول من شهر محرم 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م؛ لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.