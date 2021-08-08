الجوازات: لا يمكن استرداد الرسوم في حال إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

الرياض - محمد عبدالله - حددت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية إلغاء أو تعديل تأشيرة الخروج والعودة، ومدى إمكانية استرداد الرسوم المدفوعة.

وأوضحت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه في حال تم إصدار تأشيرة الخروج والعودة لا يمكن التعديل ويمكن الإلغاء عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل.

وأكدت الجوازات السعودية أنه في حال إلغاء تأشيرة الخروج والعودة، تكون الرسوم غير مستردة.

وكانت الجوازات السعودية أكدت أن صلاحية تأشيرات الخروج والعودة، 3 أشهر من تاريخ السفر في حال إذا كانت محددة بالأشهر، أما إذا محدده بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار

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