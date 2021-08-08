السعودية تعلن عن بدء استقبال طلبات العمرة من دول العالم

محمد الفلاح - الأحد 8 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدء استقبال طلبات العمرة من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجياً اعتباراً من يوم غد الإثنين.



وقالت الوزارة في بيان لها في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، إن "أداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، سيكون بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهرياً".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح بن سليمان مشاط، قوله إن "وزارة الحج والعمرة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى قبل بدء موسم عمرة 1443، على وضع الآليات التنفيذية وتهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم لتحقيق الأمن والأمان وصحة الإنسان".