أرامكو توزع أرباحاً نقدية بقيمة 70.33 مليار ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت أرامكو السعودية، اليوم نتائجها المالية عن الربع الثاني من عام 2021، حيث بلغ صافي الدخل 95.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 288% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال. وبلغ صافي دخل الشركة عن النصف الأول من العام 176.9 مليار ريال ، بزيادة نسبتها 103% عن الفترة نفسها من عام 2020.

ارتفاع أسعار النفط

وتُعزى هذه النتائج في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الطلب العالمي في أعقاب تخفيف قيود مواجهة فيروس كورونا على مستوى العالم، وتنفيذ حملات التطعيم على نطاق واسع، وتطبيق أساليب تحفيزية، وتسارع وتيرة النشاط في الأسواق الرئيسة.

انتعاش الطلب العالمي

وتعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: “يعكس الربع الثاني، بفضل الله، نتائج مميّزة جدًا لأرامكو السعودية مستندة على الانتعاش القوي في الطلب العالمي على الطاقة، ما يعزز دخول أرامكو السعودية النصف الثاني من عام 2021 وهي أكثر مرونة وقدرة على التكيّف، في ظل موجة الانتعاش الاقتصادي العالمي. وفي حين أن بعض الأمور لا تزال غير واضحة حيال التحدّيات التي تفرضها متغيّرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فقد أثبتنا والحمد لله قدرة متطورة للتكيّف بسرعة وفاعلية مع ظروف السوق المتغيّرة.

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