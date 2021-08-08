وقت اللياقة توزع 23 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة لجام للرياضة “وقت اللياقة” عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع 23 مليون ريال أرباحاً نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2021م.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على تداول، أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم ستكون بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 46.38 نقطة ليقفل عند مستوى 11162.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 155 شركة على تراجع.

أداء مؤشر الأسهم

وكانت أسهم شركات تنمية، والتأمين العربية، ومجموعة الحكير، والأندلس، والعبداللطيف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة صافولا، وسويكورب وابل ريت، وسدكو كابيتال ريت، والرياض ريت، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 4.54%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسويكورب وابل ريت، والجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، والراجحي، وسابتكو، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

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