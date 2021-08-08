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شكرا لقرائتكم سليمان الحبيب توزع 245 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
سليمان الحبيب توزع 245 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
عن الربع الثاني من العام المالي 2021م
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 245 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام المالي 2021م.
أحقية توزيع الأرباح
وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 4 محرم 1443هـ الموافق 12 أغسطس 2021م.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
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