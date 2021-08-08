سليمان الحبيب توزع 245 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 245 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام المالي 2021م.

أحقية توزيع الأرباح

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 4 محرم 1443هـ الموافق 12 أغسطس 2021م.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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