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276 مليار ريال حجم استثمارات الأجانب بالسوق السعودي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

276 مليار ريال حجم استثمارات الأجانب بالسوق السعودي

سجلت أعلى مستوى تاريخي

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت استثمارات الأجانب بالسوق السعودي نحو 276 مليار ريال، أعلى مستوى تاريخي.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم بنهاية يوليو الماضي، 276.7 مليار ريال، مشكلة 2.86 % من قيمة السوق البالغة نحو 9.69 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.

قيمة الاستثمارات الأجنبية

وبذلك تكون ومقارنة قيمة الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بالفترة المماثلة من العام الماضي، بنحو 55.5 %، حيث كانت تشكل حينها 177.96 مليار ريال.

وسجل السوق الرئيسة ارتفاع بنحو 26.7%، ليغلق عند 11012 نقطة بنهاية الشهر الماضي، مقابل 8689.5 نقطة بنهاية 2020، وهي أعلى إغلاق شهري منذ سبتمبر 2014.

وجذبت الأسهم السعودية خلال العام الماضي 2020، تدفقات أجنبية مشتريات صافية بقيمة 18.7 مليار ريال مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق في 2015، على الرغم من تفشي جائحة .

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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