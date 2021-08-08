الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

مدني تبوك يخمد حريقًا مروعًا بناقلة نفط

متابعات الخليج 365 - احمد العطوي - تبوك

تمكنت فرق الدفاع المدني في تبوك من إخماد حريق مروع داخل محطة وقود دون وقوع إصابات بفضل الله.

إخماد الحريق

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في “تويتر” أن مدني ⁧‫تبوك‬⁩ أخمد حريقًا اندلع في ناقلة وقود أثناء عملية التفريغ بإحدى المحطات التجارية.

تم ذلك بمشاركة فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي وفرق طوارئ الصحة والدوريات الأمنية ودوريات المرور التي شاركت في تنظيم الحركة المرورية حتى الانتهاء من عملية الإطفاء .



شارك الخبر