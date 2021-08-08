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أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لاستقطاب الكفاءات المتميزة؛ للعمل في المستشفيات العسكرية بالإدارة العامة للخدمات الصحية بالوزارة.
وأضافت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بـ"تويتر" اليوم، أن الأفضلية للسعوديين؛ لافتة إلى أن عدد الوظائف الشاغرة يبلغ 2181 وظيفة بجميع المناطق في تخصصات: (الطب، والتمريض، والخدمات الطبية المساعدة، وصيانة الطائرات، والجودة وسلامة المرضى، والموارد البشرية، والإدارة المالية، والخدمات المساندة، وتقنية المعلومات، وإدارة المشاريع، والتخطيط والتطوير).
وأشارت الوزارة إلى أن التقديم على الوظائف ينتهي يوم الثلاثاء الثلاثين من محرم 1443هـ، الموافق 7 سبتمبر المقبل.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 10:00 AM
لاستقطاب الكفاءات المميزة والأولوية للسعوديين في عدد من التخصصات"الدفاع" تعلن عن توفر 2181 وظيفة شاغرة بالمستشفيات العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لاستقطاب الكفاءات المتميزة؛ للعمل في المستشفيات العسكرية بالإدارة العامة للخدمات الصحية بالوزارة.
وأضافت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بـ"تويتر" اليوم، أن الأفضلية للسعوديين؛ لافتة إلى أن عدد الوظائف الشاغرة يبلغ 2181 وظيفة بجميع المناطق في تخصصات: (الطب، والتمريض، والخدمات الطبية المساعدة، وصيانة الطائرات، والجودة وسلامة المرضى، والموارد البشرية، والإدارة المالية، والخدمات المساندة، وتقنية المعلومات، وإدارة المشاريع، والتخطيط والتطوير).
وأشارت الوزارة إلى أن التقديم على الوظائف ينتهي يوم الثلاثاء الثلاثين من محرم 1443هـ، الموافق 7 سبتمبر المقبل.
، "الدفاع" تعلن عن توفر 2181 وظيفة شاغرة بالمستشفيات العسكرية ،
المصدر : الخليج 365
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