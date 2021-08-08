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حالة تستمر حتى 7 مساءً.. أمطار غزيرة على عسير

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محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد": تصحب برياح نشطة وتساقط البَرَد وجريان السيول

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقطاً للبَرَد وجريان السيول وشبه انعدامٍ في الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 09:57 AM

"الأرصاد": تصحب برياح نشطة وتساقط البَرَد وجريان السيول

حالة تستمر حتى 7 مساءً.. أمطار غزيرة على عسير
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقطاً للبَرَد وجريان السيول وشبه انعدامٍ في الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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المصدر : الخليج 365

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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