محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع بذلك العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا إلى 430 حالة أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم الأحد، 26 إصابة جديدة بكوفيد-19 مرتبطة بالألعاب. وارتفع بذلك العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المتعلقة بالألعاب، إلى 430 حالة منذ أول يوليو. 08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 09:31 AM ارتفع بذلك العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا إلى 430 حالة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن 26 إصابة جديدة بكوفيد-19 اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن 26 إصابة جديدة بكوفيد-19 أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم الأحد، 26 إصابة جديدة بكوفيد-19 مرتبطة بالألعاب. وارتفع بذلك العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المتعلقة بالألعاب، إلى 430 حالة منذ أول يوليو. الكلمات المفتاحية ، اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن 26 إصابة جديدة بكوفيد-19 ،

المصدر : الخليج 365

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