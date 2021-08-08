محمد بن مسعود - الدمام - سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 284641 إصابة. وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 232825 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16566 حالة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة. 08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 08:53 AM خلال الـ24 ساعة.. مصر تسجل 61 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ24 ساعة.. مصر تسجل 61 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 284641 إصابة. وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 232825 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16566 حالة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة. الكلمات المفتاحية ، خلال الـ24 ساعة.. مصر تسجل 61 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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