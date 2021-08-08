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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس السبت، تسجيل 990 حالة وفاة، و43 ألفاً و33 إصابة بفيروس كورونا على مستوى البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وارتفع بذلك إجمالي الوفيات بـ"كوفيد-19" المسجّلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء، إلى 562 ألفاً و752 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة خلال الفترة نفسها 20 مليوناً و151 ألفاً و779 إصابة.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 08:50 AM
خلال الساعات الـ 24 الماضيةالبرازيل تسجّل: 990 حالة وفاة و43 ألف إصابة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس السبت، تسجيل 990 حالة وفاة، و43 ألفاً و33 إصابة بفيروس كورونا على مستوى البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وارتفع بذلك إجمالي الوفيات بـ"كوفيد-19" المسجّلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء، إلى 562 ألفاً و752 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة خلال الفترة نفسها 20 مليوناً و151 ألفاً و779 إصابة.
، البرازيل تسجّل: 990 حالة وفاة و43 ألف إصابة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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