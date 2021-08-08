اخبار السعوديه

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 8 أغسطس 2021

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم السبت، عن أمرين ملكيين أصدرهما العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

 

وبحسب حساب الوكالة الرسمية "واس" على "تويتر" أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.

 

ونص الأمر الملكي الثاني على تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، هو الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي.

 

ونصت الفقرة الثانية من الأمرين الملكيين، على أنه يبلغ به الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا